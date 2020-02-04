Malatya'da 2 bin ev tahliye ediliyor - Son Dakika

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremde hasar gören yaklaşık 2 bin evin tahliyesine başlandığını söyledi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremde hasar gören Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin (MGC) bulunduğu Belediye İş Hanında incelemeler yaptı ve MGC'yi ziyaret etti. Malatya Gazeteciler Cemiyetini, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hasar gören Belediye İş Hanında incelemeler yaptıktan sonra Malatya Gazeteciler Cemiyetinde Cemiyet Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Cemiyetin hasar gören toplantı salonunda açıklamalarda bulunan MGC Başkanı Vahap Güner, "Evet sorunlarımız var ama sorumluluklarımız daha ağır basıyor. Şehitlerimiz var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. 6.8'lik bir depremi yaşadık, sağ olsunlar belediyelerimiz birer kurtarma ekibi ve yardım kuruluşu gibi çalıştılar. Yaraları sarmak için gayret sarf ediyorlar. Tüm tesisilerini vatandaşların hizmetine sundular. Yardımları ulaştırmak için çalıştılar. Bu nedenle tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyoruz. Deprem ağır hasarlar verdi, yaraların sarılması gerekiyor. 2 bine yakın ev tahliye ediliyor" ifadelerini kullandı.



"Yaraları sarmak için çalışıyoruz"



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, deprem anından itibaren vatandaşların yanından olmak için çalıştıklarını belirterek "Deprem Malatya ve bölgemizde büyük acılara yol açmasa da büyük yıkımlara neden oldu. Çok sayıda binada hasar var, hala tespitler devam ediyor. Belediye olarak 24 Ocak'tan itibaren tüm tesislerimizi vatandaşın hizmetine sunduk. İyi ki Büyükşehir Belediyesi olmuşuz ilçe belediyelerimizde önemli görevler yaptılar. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve yardımları ulaştırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak yine de yardımların ulaştırılmasında sıkıntılar var ama bunları da Malatya olarak aştık. Şimdi Malatya'nın bu depremden ders alarak hasarlı binalarını yıkılması gerekeni yıkarak, onarılması gerekeni de güçlendirerek olası depremlere her zaman için ders olmalıdır. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Malatya Gazeteciler Cemiyetine de geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.



Deprem bölgesinde yetkili kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu ifade den Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar "Belediyemiz hudutları dahilin de bir bölümüne yıkım kararı verilen Çilesiz yolu üzerindeki 4-K Sitesini belediyemiz şirketiyle yenilemek isteriz. Bunun için başvurumuzu yaparız. Belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa onu yaparız" diye konuştu. - MALATYA