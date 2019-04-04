Malatya'da 2. El Araç Piyasası Durma Noktasına Geldi
1 saat önce
Malatya Galericiler Sitesindeki esnaflar 2. el araba satışlarının durma noktasına geldiğini ifade ederek, piyasanın hareketlenmesinin kayısının durumuna bağlı olduğunu söylediler.
Malatya
Galericiler Sitesindeki esnaflar 2. el araba satışlarının durma noktasına geldiğini ifade ederek, piyasanın hareketlenmesinin kayısının durumuna bağlı olduğunu söylediler.
Malatya'da 2. el araç piyasasında durgunluk sürüyor. Galericiler Sitesindeki esnafların bazıları durgunluğu kayısının durumuna bağlarken bazıları da insanların araba alacak parasının olmadığını söyledi.
"Araçlar taksitle satılıyor"
Çok az sayıda satış yaptıklarını ifade eden esnaflar yaptıkları satışın büyük bir çoğunluğunun da taksitli olduğunu dile getirdi. Esnaflardan Turan Timur, piyasanın durma noktasında olduğunu kaydederek, "İnşallah bundan sonra iyi olur. 1-2 yıl önceki işlerle şimdiki işler bir değil. Kayısı iyi olursa hepimizin işi iyi olur. Herkesin durumu kayısıya bağlı" dedi. Bir diğer esnaf Musa Zorver ise, mevsimin kış olmasının yanı sıra seçim sürecinin de piyasayı olumsuz etkilediğini kaydederek, "Ondan dolayı işler biraz durgundu. Millette para yok. Gelen borca araç istiyor. Peşin paraya gelip araç alan yok" diye konuştu. - MALATYA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:58 Kaynak: İHA
Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
İzmir'de, CHP'li Meclis Üyesinin 16 Yaşındaki Oğlu Kendini Astı!
İstanbul'da 7 İlçede Oy Sayım İşlemi Tamamlandı