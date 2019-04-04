Malatya'da 2. El Araç Piyasası Durma Noktasına Geldi
2 saat önce
- Malatya'da 2. el araç piyasası durma noktasına geldiMALATYA - Malatya Galericiler Sitesindeki esnaflar 2. el araba satışlarının durma noktasına geldiğini ifade ederek, piyasanın hareketlenmesinin kayısının durumuna bağlı olduğunu söylediler.
- Malatya
'da 2. el araç piyasası durma noktasına geldi
MALATYA - Malatya Galericiler Sitesindeki esnaflar 2. el araba satışlarının durma noktasına geldiğini ifade ederek, piyasanın hareketlenmesinin kayısının durumuna bağlı olduğunu söylediler.
Malatya'da 2. el araç piyasasında durgunluk sürüyor. Galericiler Sitesindeki esnafların bazıları durgunluğu kayısının durumuna bağlarken bazıları da insanların araba alacak parasının olmadığını söyledi.
"Araçlar taksitle satılıyor"
Çok az sayıda satış yaptıklarını ifade eden esnaflar yaptıkları satışın büyük bir çoğunluğunun da taksitli olduğunu dile getirdi. Esnaflardan Turan Timur, piyasanın durma noktasında olduğunu kaydederek, "İnşallah bundan sonra iyi olur. 1-2 yıl önceki işlerle şimdiki işler bir değil. Kayısı iyi olursa hepimizin işi iyi olur. Herkesin durumu kayısıya bağlı" dedi. Bir diğer esnaf Musa Zorver ise, mevsimin kış olmasının yanı sıra seçim sürecinin de piyasayı olumsuz etkilediğini kaydederek, "Ondan dolayı işler biraz durgundu. Millette para yok. Gelen borca araç istiyor. Peşin paraya gelip araç alan yok" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:28 Kaynak: İHA
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