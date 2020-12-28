Malatya'da 2 gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Malatya'da akaryakıt istasyon görevlisinin cep telefonunu gasbeden iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunun görevlisinin cep telefonunu gasbederek, istasyonda bulunan POS cihazına zarar verilmesi olayına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığından İstihbarat, KOM, JASAT ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada aynı mahallede bir otomobili çalarak kaçmaya çalışan İ.Ç. ve T.Ö. suçüstü yakalandı.

Gasp olayını da aynı şüphelilerin gerçekleştirdiği belirlenirken, zanlıların üzerinden 6 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram kubar esrar ve 16 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli İ.Ç'nin 8, T.Ö'nün 14 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunduğu tespit edilirken, gasbedilen cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.