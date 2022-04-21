Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

21.04.2022 17:16
Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Malatya'da iki ilçede 6 ayrı adrese jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenip uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Malatya'da iki ilçede 6 ayrı adrese jandarma tarafından eş zamanlı operasyon düzenlenip uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu 6 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alındı. Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde 6 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 175 gram kubar esrar maddesi, 71 adet uyuşturucu hap ve 2 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olay ile ilgili 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilmesi sonucunda, 3 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı. 3 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MALATYA

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Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 2 ilçede 6 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Son Dakika
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