Bu arada, 120 kilogram ağırlığındaki Doğukan'ın otizm hastası olduğu anlaşıldı.

Daha sonra Furkan'ın ağabeyi, 11 yaşındaki Doğukan'a da ulaşan ekipler, yanındaki kedisi "Asit"i de kurtarıldı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Malatya, Doğukan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da 2 kardeş kedileriyle birlikte enkazdan 82 saat sonra kurtarıldı - Son Dakika

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