Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi 'nde meydana geldi. Burak ve Mesut D. adlı kardeşler, kız kardeşleri ile boşanma aşamasında olan enişteleri Cengiz B. ile karşılaştı. 2 kardeş, tartıştıkları Cengiz B.'yi bıçaklayarak yaraladı. Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Cengiz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki kardeş, eniştelerini bıçakladı; o anlar kamerada - Son Dakika

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