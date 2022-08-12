İki kardeş, eniştelerini bıçakladı; o anlar kamerada - Son Dakika
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İki kardeş, eniştelerini bıçakladı; o anlar kamerada

12.08.2022 10:33
İki kardeş, eniştelerini bıçakladı; o anlar kamerada

MALATYA'da 2 kardeş, tartıştıkları enişteleri Cengiz B.'yi bıçaklayıp, yaraladı.

MALATYA'da 2 kardeş, tartıştıkları enişteleri Cengiz B.'yi bıçaklayıp, yaraladı. Olay anı kameraya yansırken, kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Burak ve Mesut D. adlı kardeşler, kız kardeşleri ile boşanma aşamasında olan enişteleri Cengiz B. ile karşılaştı. 2 kardeş, tartıştıkları Cengiz B.'yi bıçaklayarak yaraladı. Cengiz B. kanlar içerisinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Cengiz B., ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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Malatya'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı Malatya'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından defalarca bıçaklandı Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri tarafından defalarca bıçaklandı
Kaynak: DHA

Atatürk Caddesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki kardeş, eniştelerini bıçakladı; o anlar kamerada - Son Dakika

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