ÇALIŞMALAR KONTROLLÜ OLARAK SÜRÜYOR
AFAD açıklamasında Malatya'da yıkılan iki katlı bina enkazında çalışmaların kontrollü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada çöken bina enkazında 447 personelin görev aldığı belirtilerek şöyle denildi:
"Malatya'da çöken bina enkazında AFAD, itfaiye, UMKE ve STK'lardan toplam 447 personel ile yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda 13 vatandaşımıza yaralı olarak ulaşılmıştır. Enkazda çalışmalar kontrollü olarak sürdürülmektedir."
MALATYA,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (10) - Son Dakika