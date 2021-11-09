Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (4) - Son Dakika

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Malatya'da saat 20.30'a kadar sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında 13 kişinin enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı ve çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. ?Çalışmaları takip eden Malatya Valisi Aydın Baruş, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan 13 kişiden 3'ünün taburcu edildiğini 8 kişinin serviste 2 kişinin ise hayati tehlikeleri bulunmamakla birlikte yoğun bakım ünitesinde tutulduklarını da kaydetti.

TADİLAT İDDİALARINA İLİŞKİN SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Vali Baruş, binanın çökmesine zemin kattaki tadilattan kaynaklandığı iddialarına ilişkin savcılık soruşturması başlatıldığını söyledi. Vali Baruş çökmenin ardından yapılan incelemede 2020 yılı başında meydana gelen depremin binada hasara yol açmadığını belirterek, "Vatandaşlarımız bize zemin katta iki dükkanın birleştirilmesine yönelik tadilat yapıldığı bilgisini verdi. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Tadilat çalışmasının binada zayıflamaya yol açıp açmadığı ve çökmenin bundan kaynaklı olup olmadığı gerekli araştırmalar ile netlik kazanacak" dedi.