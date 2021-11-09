Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (8) - Son Dakika

Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi kurtarıldı (8)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken 2 katlı binayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Olayla ilgili olarak bilirkişiler tarafından gerekli incelemeler yapılmış olup toplanan deliller itibariyle izinsiz tadilat yaptırıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu tadilatı yaptıran iş yeri sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak titizlikle sürdürülmektedir."

Haber: ANKARA,