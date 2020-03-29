Malatya'da 2 katlı ev çöktü - Son Dakika

Malatya'da 2 katlı ev çöktü
6 saat önce
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle 2 katlı bir ev çöktü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle 2 katlı bir ev çöktü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi, Oruç Sokak'ta bulunan 2 katlı bir ev henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Mahallelinin boş dediği metruk eve bazı kişilerin zaman zaman girdiği bilgisi üzerine AFAD ile Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
Son Dakika Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Dünyanın öbür ucundan Türkiye'ye gelen gemi kaptanı, koronavirüs nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti 23 yaşındaki genç, kavgada bıçakladığı arkadaşını, vicdan yapıp hastaneye götürdü