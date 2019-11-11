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Malatya'da 2 kişi evlerinde ölü bulundu

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 kişi evlerinde ölü bulundu.

Malatya'da 2 kişi evlerinde ölü bulundu, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2 kişi evlerinde ölü bulundu.

Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan Halil S. (78) ve Hülya S'den (49) haber alamayan yakınları, Halil S'nin evine giderek kapıyı çaldı.

Kapıyı açan olmayınca, polisten yardım istendi.

Olay yerine giden polis ekipleri, kapının kilidini kırarak girdikleri evde Halil ve Hülya S'yi hareketsiz vaziyette gördü.

112 Acil Servis ekipleri Halil S, ve Hülya S'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Halil ve Hülya S'nin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Halil S. ve Hülya S'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri ihtimali üzerinde duruluyor.

Yeşilyurt, Hamidiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 07:24 Kaynak: AA
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