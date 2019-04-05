Malatya'da 2 Kişinin Öldüğü Seçim Kavgasında 5 Tutuklama

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Çarpışma'da Şoke Eden Final! Kadir Adalı'nın Üzerine Kurşun Yağdı

Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada