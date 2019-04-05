Son Dakika Haberleri: Malatya'da 2 Kişinin Öldüğü Seçim Kavgasında 5 Tutuklama

Malatya'da 2 Kişinin Öldüğü Seçim Kavgasında 5 Tutuklama

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerde Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Malatya'da 2 Kişinin Öldüğü Seçim Kavgasında 5 Tutuklama, System.String[]
31 Mart yerel seçimlerde Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı. 31 Mart Pazar günü Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Bölünmez İlkokulu'nda oy verme işlemleri sırasında yaşanan olayda silahla ateş edilmesi sonucu İlyas ve Hasan Aktaş hayatını kaybetmiş Ali Aktaş ise yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:01 Kaynak: İHA

Pütürge, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çarpışma'da Şoke Eden Final! Kadir Adalı'nın Üzerine Kurşun Yağdı Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada Bahçelievler'de İşlenen Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı Fransa'da Skandal Mahkeme Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 20:25:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 2 Kişinin Öldüğü Seçim Kavgasında 5 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]