Malatya'da 2 Kişinin Öldüğü Seçim Kavgasında 5 Tutuklama
58 dakika önce
Malatya'da 2 kişinin öldüğü seçim kavgasında 5 tutuklamaMALATYA - 31 Mart yerel seçimlerde Malatya'nın Pütürge ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı.
Malatya
'da 2 kişinin öldüğü seçim kavgasında 5 tutuklama
MALATYA - 31 Mart yerel seçimlerde Malatya'nın Pütürge
ilçesinde 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı.
31 Mart Pazar günü Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi Bölünmez İlkokulu'nda oy verme işlemleri sırasında yaşanan olayda silahla ateş edilmesi sonucu İlyas ve Hasan Aktaş
hayatını kaybetmiş Ali Aktaş
ise yaralanmıştı.
Olayın ardından gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 08:54 Kaynak: İHA
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