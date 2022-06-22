Son dakika haber: Malatya'daki silahlı çatışma zanlısı 6 kişi daha adliyede

Malatya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayı ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi daha adliyeye sevk edildi.

18 Haziran Cumartesi günü saat 16.15 sularında Battalgazi ilçesi Yehihamam Mahallesi Mücevher Sokak'taki bir kafede meydana gelen silahlı çatışmada Remzi Erşahin (53) ile Halil Ulutaş (33) olay yerinde hayatını kaybederken; Selim Kırtekin, Seda Bayındır, Mehmet Tekin, Mehmet Akbulut, Mehmet Arslan ve İsmail Artuç yaralanmış, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler ilk olarak Ender Erşahin, Emre Can Erşahin, Mertkan Erşahin'i daha sonrası ise olaya karıştıkları belirlenen 7 kişiyi daha gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı 15.00 sularında adliyeye sevk edilirken, ikinci grupta yer alan 6 kişide ise akşam saatlerinde adliyeye getirildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen zanlıların işlemlerinin gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)