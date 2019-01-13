Malatya'da 2 Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
1 saat önce
Malatya'da 2 minibüs çarpıştı: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Malatya
'da 2 minibüs çarpıştı: 2 yaralı
MALATYA - Malatya'da 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zaviye Mahallesi Yeniyol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 44 DJ 271 plakalı minibüs ile 44 S 0149 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışma soncu hafta sonu olması nedeniyle içinde öğrenci olmayan servis devrildi. Araç
sürücülerinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:28 Kaynak: İHA
İstanbul'da Feci Kaza! Cadde Savaş Alanına Döndü
Ataköy'de Feci Kaza: Cadde Savaş Alanına Döndü
"Dur" İhtarına Uymayan Sürücüyü Kovalayan Polis Aracı Kaza Yaptı: 2 Yaralı
Adnan Oktar'dan Erdoğan'a Cezaevi Mektubu: Koşullar Çok Kötü, Her Şey Cumhurbaşkanımızın Talimatına Bakar