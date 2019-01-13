Son Dakika Haberleri: Malatya'da 2 Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Malatya'da 2 Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da 2 minibüs çarpıştı: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Malatya'da 2 minibüs çarpıştı: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da 2 minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zaviye Mahallesi Yeniyol Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 44 DJ 271 plakalı minibüs ile 44 S 0149 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışma soncu hafta sonu olması nedeniyle içinde öğrenci olmayan servis devrildi. Araç sürücülerinin yaralandığı kazanın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Malatya, Genel
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