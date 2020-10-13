Malatya'da 2 yılda asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak - Son Dakika

Malatya'da 2 yılda asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak

13.10.2020 17:15
Malatya'da 2 yılda asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 'Malatya'nın dört bir yanında 2 yılda asfaltsız yerleşim merkezi kalmayacak' talimatlarıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın 'Malatya'nın dört bir yanında 2 yılda asfaltsız yerleşim merkezi kalmayacak' talimatlarıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Başkan Gürkan bu çalışmalar doğrultusunda Kale İlçesi'nde incelemelerde bulunarak, toplumdaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın hangi görüşe, düşünceye ve siyasi partiye mensup olursa olsun bir adalet duygusu içerisinde hizmeti eşit ve adil bir şekilde dağıtmanın önemine değindi.

"Benim projem sosyal entegrasyon"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberindeki heyetle birlikte Kale Belediye Başkanı Murat Koca'yı makamında ziyaret etti. Hem Kale İlçesi'ne yapılan yatırımları hem de bundan sonra yapılması gereken alt yapı ve yol çalışmalarını inceleyen Gürkan, muhtarlardan gelen talep ve önerileri de dinledi. Siyasetin asıl amacının halka hizmet olduğunu vurgulayan Gürkan, "Siyaset birlik ve beraberlik olduğu zaman anlam ifade eder. Siyasetin temel amacı insanlara hizmet etmektir. İnsana hizmet eden en bahtiyar insandır. Dolayısıyla biz siyaseti bu anlamda değerlendiriyoruz. Yani biz göreve geldiğimizde insanlara nasıl hizmet ederiz onun anlayışı içerisindeydik. Seçimden önce bize en büyük projen ne diye sorduklarında, hizmeti eşit ve adil bir şekilde dağıtmak diye cevap verdim" şeklinde konuştu.

Gürkan, "Niyetimiz halistir"

Başkan Selahattin Gürkan yapılan yeniliklerden de bahsederek, "Asfaltta finansman temini sağlandı. İş makinelerimiz kötü durumdaydı tümünü yeniledik. MOTAŞ konusunda otobüsleri de yeniledik. Yani her konuda çok hızlı bir yenileşme hareketi. Bunları yaparken bir santim yer satmadık, bir kuruşta borçlanmadık. Hem borçları ödüyoruz hem de 4 bin dönüm yer aldık. 40-50 yıldır söylenen sorunların hepsi yapılacak edilecek demeden hepsine başlandı, yapıldı, ihalesi yapıldı, devam ediyor. Bu işlerin yapılmasının temelinde niyetiniz halisane olacak, hırs duygusu içerisinde hareket etmeyeceksiniz. Biz ne dedik; pusulamız amaç için her yolu mubah gören nefsin egemenliğine dayalı hırs duygusu olmayacak dedik. Çalışmanın, gayret etmenin, adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı, azim duyusu olacak dedik ve biz bu azim duygusu içerisinde çalışıyoruz. Bütün ilçelerde aynı çalışmalarımız yapılıyor. Bize oy vermiş vermemiş bunları düşünmüyoruz her yerde çalışmalarımız sürüyor. Niyetimiz halis olursa cenabı Allah bize her şeyi nasip eder. Malatya tarihinin en büyük yatırımları yapılıyor. Toplam yatırımlarından fazla yatırım yapılıyor. Bu nedir işte, bu cenabı Allah'a teslimiyettir, tevekküldür birlik beraberlik duygusudur. Bizler yeşili koruma noktasında çok hassas davranıyoruz. Bizim yaptığımız hiçbir parkta ticari alan yoktur. 300 dönüm Yeşilyurt tarafına park yapıyoruz. 40 dönüm yaptık bitirdik. 50 dönüm yaptık bitirdik. 3 bin 100 dönüm İnderesi Parkı alanının 100 dönümünü bitirdik. Bunlar Malatya tarihinin tümünün toplamından üç kat daha fazla. MASKİ'miz 600 milyon lira bu yıl ve gelecek yıl yatımlarını gerçekleştirecek. Yol Asfaltımızda, Çevre Koruma ve Kontrol Dairemizde, Park Bahçelerimizde ve diğer birimlerimizde böyle. Malatya, mazisine layık istikbale hazırlanacak. Malatya'yı tarif ederken biz ne diyoruz, ' İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Ana Yurt yapan Destan Şehri' diyoruz. Atalarımız burada kahramanlık destanı yazmışlar, İlim destanı yazmışlar, medeniyet destanı yazılmış. Bizler de bundan sonra belediye başkanlarımız, milletvekillerimizle birlikte hizmet destanı yazacağız ve Malatya'yı mazisine layık istikbale hazırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

"Büyükşehir Belediyesi'nin yanımızda olması bize güven veriyor"

Yapılan çalışmalardan ve hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kale Belediye Başkanı Murat Koca da, Başkan Gürkan ve ekibine teşekkür etti. Koca, "Kale ilçemizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'ı ağırlamaktan dolayı onur duyuyoruz. Başkanımızın gerçekten Kale ilçemize verdiği hizmetten, önemden, değerden ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. En uzak mahallemizden merkez mahallelerimize kadar malzeme seriminden, sıkılaştırılmasında, yama işlemlerinden, sıcak asfaltından MASKİ'nin çalışmalarıyla Kale ilçemiz şantiye halinde. Bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman için yanımızda olması bize güven veriyor" dedi.

Kale İlçesi Abuşoğlu Mahalle Muhtarı Tayyar Tokmak ise, Başkan Gürkan'a ithafen Malatya'nın tüm ilçelerinin emin ellerde olduğunu belirterek, "Biz şuanda Malatya olarak sadece Kale değil bütün il ve ilçeler emin ellerde. Herkes yerinde rahat otursun. Herkes her şeyi yerli yerinde görecek" dedi. - MALATYA

Malatya'da 2 yılda asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak
Malatya'da 2 yılda asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak

Selahattin Gürkan, Murat Koca, Malatya, Kale, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da 2 yılda asfaltsız yerleşim yeri kalmayacak - Son Dakika

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