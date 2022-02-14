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Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçti - Son Dakika

Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçti

14.02.2022 15:26

Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçtiMALATYA Malatya'da 20 çift hayatlarını birleştirecek imzayı atmak için Sevgililer Günü olan 14 Şubat'ı tercih etti.

Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçti

MALATYA Malatya'da 20 çift hayatlarını birleştirecek imzayı atmak için Sevgililer Günü olan 14 Şubat'ı tercih etti.

Yuva kurmak isteyen çiftler, evlilik için 14 Şubat gününü seçti. Malatya'da Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftler günler öncesinden Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda randevularını oluşturarak nikah saati için gün saymaya başladı.

Aile yakınları ve arkadaşlarıyla 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Nikah Sarayı'nın yolunu tutan 20 çiftin nikah akitleri bu özel günde gerçekleştirilirken, nikahları kıyılan çiftler büyük mutluluk yaşadı.

Evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen Mehmet Ayık, Beyza Ertunç çifti Sevgililer Günü olan 14 Şubat tarihini özellikle tercih ettiklerini belirterek, özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçti
Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçti
Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçti
Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçti
Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçti

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Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 20 çift evlenmek için 14 Şubat'ı seçti - Son Dakika
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