Malatya'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Aydın'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Aydın'da yakalandı

02.04.2023 20:43
Malatya'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Aydın'da yakalandı

Malatya'da 4 akrabalarını öldürdüğü iddia edilen 3 kardeşten A.B, cinayetten 20 yıl sonra Aydın'da yakalandı.

Malatya'da 4 akrabalarını öldürdüğü iddia edilen 3 kardeşten A.B, cinayetten 20 yıl sonra Aydın'da yakalandı.
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekibi, Orta Mahalle'de bir kişiyi durdurdu.
Sahte kimlik taşıdığı belirlenen kişi, emniyete götürüldü.
Yapılan sorgulamada, şüphelinin 22 Ağustos 2003'te Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Mısırdere köyünde bir evde 4 kişiyi öldürdüğü öne sürülen üç kardeşten A.B. (44) olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.
Hukuk fakültesinden mezun olmuş
Yazıhan'a bağlı Mısırdere köyünde 22 Ağustos 2003'te bir eve baskın yapan A, C. ve A. B. kardeşler, amcaları Şuayip B, oğlu Ali B, halaları Ayşehan Şahin ve oğlu Musa Şahin'i öldürmüştü.
Firar eden şüphelilerden A. ve C.B. kardeşler, Yazıhan'a bağlı Bereketli köyü yakınlarında bulunan bir mağarada, 24 Eylül 2010'da, kaleşnikof tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ile yakalanmıştı.
Hukuk fakültesi mezunu olduğu ve hakimlik sınavını kazandığı belirtilen A.B'ye ise ulaşılamamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Malatya'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Aydın'da kimlik kontrolünde yakalandı Malatya'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Aydın'da kimlik kontrolünde yakalandı Son 1 haftada 7 zeytin hırsızı yakalandı Son 1 haftada 7 zeytin hırsızı yakalandı

Yazıhan, Malatya, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Aydın'da yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Fazıl Say sinir krizi geçirdi: Ali Koç hemen gidiyorsun, çabuk bavulunu topla
22:37 BM Sıfır Atık Zirvesi'ne katılan Emine Erdoğan'a "başkanlık" teklifi: Bu fırsatı değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız
22:30 Son Dakika: Kadıköy'de tarihi zafer! Beşiktaş 10 kişi kaldığı derbide Fenerbahçe'yi geriden gelip 4-2 mağlup etti
22:16 Tüm stat inledi! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde istifa tezahüratları
22:06 Stat buz kesti! Enner Valencia'nın penaltı vuruşu sonrası herkes dondu kaldı
21:48 Ortalık yangın yeri! Arda Güler'in penaltı pozisyonu gündemi yerinden oynattı
21:45 Saç baş yoldurdu! Enner Valencia'nın kaçırdığı golü görenler gözlerine inanamadı
21:41 Batman güçlü milletvekillerine ihtiyaç duyuyor
21:36 Derbinin devre arasında Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama: Manuel zekanın ürünü
21:20 Beşiktaş savunmasına bela oldu! Arda Güler yoktan var edip golü hazırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2023 23:02:39. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Aydın'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement