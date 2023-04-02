Malatya'da 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Aydın'da yakalandı

Malatya'da 4 akrabalarını öldürdüğü iddia edilen 3 kardeşten A.B, cinayetten 20 yıl sonra Aydın'da yakalandı.

Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekibi, Orta Mahalle'de bir kişiyi durdurdu.

Sahte kimlik taşıdığı belirlenen kişi, emniyete götürüldü.

Yapılan sorgulamada, şüphelinin 22 Ağustos 2003'te Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Mısırdere köyünde bir evde 4 kişiyi öldürdüğü öne sürülen üç kardeşten A.B. (44) olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Hukuk fakültesinden mezun olmuş

Yazıhan'a bağlı Mısırdere köyünde 22 Ağustos 2003'te bir eve baskın yapan A, C. ve A. B. kardeşler, amcaları Şuayip B, oğlu Ali B, halaları Ayşehan Şahin ve oğlu Musa Şahin'i öldürmüştü.

Firar eden şüphelilerden A. ve C.B. kardeşler, Yazıhan'a bağlı Bereketli köyü yakınlarında bulunan bir mağarada, 24 Eylül 2010'da, kaleşnikof tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ile yakalanmıştı.

Hukuk fakültesi mezunu olduğu ve hakimlik sınavını kazandığı belirtilen A.B'ye ise ulaşılamamıştı.