Malatya'da 2020'nin ilk bebeği Azra oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 2020'nin ilk bebeği Azra oldu - Son Dakika

Malatya'da 2020'nin ilk bebeği Azra oldu

6 saat önce

2020 yılının ilk dakikalarında Malatya'da dünyaya gelen bebeğe Azra ismi verildi.

Malatya'da 2020'nin ilk bebeği Azra oldu, System.String[]

2020 yılının ilk dakikalarında Malatya'da dünyaya gelen bebeğe Azra ismi verildi. Azra bebek, lösemi olan ağabeyi içinde umut olacak.


Yeni yılın ilk bebeklerinden biri de Malatya'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde 00.07'de 2 kilo 900 gram olarak dünyaya gözlerini açan Azra oldu. 3 erkek çocukları olan Karakaya ailesinin kızları olarak dünyaya gelen Azra bebek ailenin de umudu oldu. İnşaat işçisi olan baba Cumali Karakaya, 7 yaşındaki oğlu Miraç'ın lösemi hastası olduğunu belirterek Azra'nın ağabeyinin ilik nakli için yeni bir umut olduğunu da söyledi.


Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren (31) yaşındaki Gülistan Karakaya," Bu 4'üncü çocuğumuz çok mutlu olduk 3 erkek oğlum var birde kızım oldu çok mutluyum yeni yıl inşallah bizim için iyi geçer " diye konuştu.


Baba Cumali Karaya( 32) ise, 7 yaşındaki oğlu Miraç'ın lösemi hastası olduğunu belirterek," 4 erkek çocukta sonra dünyaya geldi. İnşallah yuvamıza mutluluk ve sevgi katar buruk bir sevinç yaşıyoruz hasta bir oğlumuzda sonra bunun doğması ileride ona nakil lazım olursa alternatifler çoğalsın diye böyle bir yola girdik. 2020 yılı bütün İslam alemi için hayırlı olur " ifadelerini kullandı.


Kadın Doğum Uzmanı Doç . Dr. Hanifi Şahin ise yeni yılın bütün hastalara şifa getirmesini dileyerek, "Bebeğimiz gayet sağlıklı. Herhangi bir sorun olmazsa yarın taburcu olacaklar. Umarım millete vatan hayırlı bir evlat olur şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkentte genç kadın iki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu
Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı

Son Dakika Haberleri
07:41 Ankara'da apartman dairesinde yangın 3 ölü, çok sayıda yaralı ? 2 - Son Dakika
07:40 Sivas'ta 'hobbit' evlerinde yeni yıl coşkusu - Son Dakika
07:34 Başkan Çerçioğlu, yeni yıla Aydınlılarla birlikte girdi - Son Dakika
07:28 Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü,... - Son Dakika
07:16 Metroda çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı - Son Dakika
01:12 Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Son Dakika
00:54 Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 07:42:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 2020'nin ilk bebeği Azra oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]