Malatya'da 2020 yılında zehir tacirlerine göz açtırılmadı - Son Dakika

Malatya'da 2020 yılında zehir tacirlerine göz açtırılmadı

06.01.2021 13:28
Malatya'da 2020 yılında zehir tacirlerine göz açtırılmadı, System.String[]

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in göreve gelmesi ile başlattığı uyuşturucu ve suçlarla mücadelede önemli başarılara imza atıldı.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in göreve gelmesi ile başlattığı uyuşturucu ve suçlarla mücadelede önemli başarılara imza atıldı. Narkotik başta olmak üzere tüm birimlerin koordineli çalışması ile kentte suç oranında ciddi düşüş yaşanırken, uyuşturucu ile mücadelede de bir önceki yıla göre önemli başarı sağlandı.

2019'un Eylül ayında Malatya Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Ercan Dağdeviren, göreve başlar başlamaz kentte suç oranlarının azaltılması adına harekete geçti. Dağdeviren'in talimatı ile asayiş suçları ile mücadele de özel ekipler oluşturulurken, uyuşturucu ile mücadelede ise narkotik ekiplerinin sayısı iki katına çıkarıldı. Tüm birimlerin birbirleri ile koordineli çalışıldığı emniyette, alınan denetim ve tedbirler de meyvesini vermeye başladı. 2020 yılı istatistik raporlarına da yansıyan bu başarıda, birçok suç oranlarında ciddi düşüş yaşanırken, özellikle uyuşturucu ile mücadelede önemli bir başarı grafiği sergilendi.

2020 yılını değerlendiren Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, geçen yılın aynı dönemi incelendiğinde bu yıl başarılı operasyonlar ve önleyici çalışmalar ile olay sayıları ve aydınlatma oranlarında büyük bir ivme kazanıldığının görüldüğünü söyledi. Malatya Emniyeti olarak elde edilen bu başarıyı, doktorların bir hastalığı teşhis etmesine benzeten Dağdeviren, "Nasıl ki doktorlar bir hastalığı tedavi etmeden önce tahlil yapıyor ise biz de ilimizde yaşanan bazı problemleri önce tahlil ettik. Suç ve olayların en çok yaşandığı bölge ve noktaları belirleyerek buna göre tedbirler aldık, özel ekipler oluşturduk ve birimler arası koordinasyonu sağladık" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelede önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Dağdeviren, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün araç sayısını çoğalttıklarını, aynı zamanda personel sayısını da yüzde 50 oranında arttırdıklarını ifade etti. Suçla mücadelede özel ekipleri oluşturulduğunu ve bu sayede olayların analiz ve sonucuna gidilmesini hızlandırdıklarını kaydeden Emniyet Müdürü Dağdeviren, "Güvenlik hizmetleri süreklilik ve devamlılık arz ediyor. İnsanların olduğu her yerde olaylar muhakkak olacaktır. Ancak biz bu olayları ve suçları makul olduğunca olmadan engellemeye çalışıyoruz. Suç ve suçluyu sıfırlamak mümkün olmayabilir ama istatistiklere bakıldığında Malatya'da bir güven ve huzur geldiğini söyleyebiliriz. Bunun da devamı için elimizden gelen tüm gayreti ekiplerimiz ile göstereceğiz" diye konuştu.

Malatya'da huzur ve güveni sağlamakta halkın da kendilerine destek olduğunu ifade eden Dağdeviren, kurdukları ihbar hatları ve sosyal medya hesapları ile de vatandaşın ihbarları ile polisin her zaman yanında olduğunu dile getirdi. Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Destekli Polis ekiplerinin de toplumun her kesimi ile sürekli irtibat halinde olduğunu da belirten Dağdeviren, "Emniyetimiz vatandaşın canı ve malını korumak için 24 saat görev başındadır" dedi.

2020 yılının ilk 11 ayı istatistiklerine bakıldığında özellikle uyuşturucu ile mücadelede gösterilen çalışmaların grafiklere yansıdığı görülüyor. Uyuşturucu ile mücadelenin bu yıl 3-4 katına çıktığının en bariz göstergesi ise 2019 yılında 393 olan olay sayısın bu yıl bin 454'e çıkması. Narkotik suçlarla mücadelenin arttığı bu yılda 2 bin 209 şüpheli yakalanırken bunların 305'i tutuklandı. Bu başarı narkotik operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu maddeye de yansıdı. 2019 yılında 12 kilogram 556 gram esrar ele geçirilirken bu yılki operasyonlarda ise 161 kilogram 408 gram esrar ele geçirildi. Geçen yıl 98 kilogram eroin, bu yıl ise 226 kilogram eroin ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünün 2020 yılı faaliyetlerine bakıldığında da bir önceki yıla nazaran artan başarı göze çarpıyor. Aynı şekilde Asayiş Şube Müdürlüğünün 1 yıllık faaliyet raporunda da yeni kurulan özel ekiplerin suçların azaltılmasında ciddi bir etkiye sahip olduğu görülüyor. Bir önceki yıl 115 adet silah ele geçirilirken, 2020 yılında ise 299 adet silahın ele geçirildiği belirtildi. Aynı şekilde asayiş ekiplerince 2019 yılında 321 gram narkotik madde ele geçirilirken, bu rakam 2020 yılında 3 kilogram 608 grama çıktı. 2019 yılında ele geçirilen uyuşturucu hap sayısı 2 bin 495 iken, 2020'de bu rakam 10 bin 446 adete yükseldi. Asayiş ekiplerinin özellikle narkotik madde yakalamada yüzde bin 21'lik bir artış yakalaması, ekipler arası koordinasyon ve uyumlu çalışmanın sonucu olarak gösteriliyor. 2020 yılı istatistiklerine bakıldığında mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç grubunda aydınlatma oranı yüzde 86,3 olarak kayda geçerken, kasten öldürme ve kapkaç olaylarında ise faali meçhul olay bulunmuyor. Ekiplerin olayları aydınlatmada yakaladığı yüzde yüz başarı ise bu konuda Malatya'yı Türkiye birincisi yaptı.

Suçla mücadelenin yanı sıra trafik kazalarının engellenmesi adına gerçekleştirilen eğitim ve seminerlerde de 2020 yılında önemli bir artış sağlandı. 2019'da toplamda 55 bin kişiye eğitim verilirken, 2020 yılında ise bu sayı 86 bin 36 kişiye yükseldi. Bu eğitim faaliyetlerinin sonucunda ise 2020 yılında yaşanan yaralamalı kazalarda bir önceki yıla göre yüzde 6'lık bir azalma sağlandığı görüldü. - MALATYA

Malatya'da 2020 yılında zehir tacirlerine göz açtırılmadı
Malatya'da 2020 yılında zehir tacirlerine göz açtırılmadı
Malatya'da 2020 yılında zehir tacirlerine göz açtırılmadı

Ercan Dağdeviren, Uyuşturucu, Narkotik, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 2020 yılında zehir tacirlerine göz açtırılmadı - Son Dakika


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