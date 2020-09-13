Malatya'da 2021 üretim yılı ÇKS başvuruları başladı - Son Dakika

Malatya'da 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), başvuruları başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ÇKS başvurularının 1 Eylül-30 Haziran 2021 tarihi mesai bitiminde sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, "Mazot-gübre desteği, sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı tohum üretimi desteği, sertifikalı fidan-çilek fidesi ve standart fidan kullanımı desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, organik tarım desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline göre yağlı tohumlu bitkiler ve hububat-baklagil fark ödemesi desteği, küçük aile işletme desteği, yem bitkileri desteği ve lisanslı depoculuk gibi desteklemelerden faydalanabilmeleri için ÇKS'ye kayıtlı olma zorunluluğu bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu kapsamda üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için arazilerinin bulunduğu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.