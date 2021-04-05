Malatya'da 2021 yılı yatırımları masaya yatırıldı - Son Dakika

Malatya'da 2021 yılı yatırımları masaya yatırıldı

05.04.2021 18:08
Malatya'da 2021 yılı yatırımları masaya yatırıldı, System.String[]

Malatya 2021 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlendi.

Malatya 2021 yılı 2. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlendi. Baruş, bu yıl toplamda 460 projenin yatırım programına alındığını ifade etti.

Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Kenan Eskin, ilçe kaymakamları, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri ile ilgili daire müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında söz alan Vali Baruş, Malatya'nın 2021 yılı yatırım programında toplam 460 projenin yer aldığını belirterek "Uygulanan yatırım projelerimizin 360 adedi yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi sayısı ise 100 adettir" dedi.

Yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlara ait 360 projenin toplam tutarının 6 milyar 412 milyon 412 bin TL olduğunu belirten Baruş, bu yılki yatırım ödeneğinin ise 880 milyon 412 bin TL olduğunu kaydetti. Bu yılki harcamanın 126 milyon 714 bin TL ile yüzde 14 nakdi gerçekleşme oranında olduğunu ifade eden Baruş, belediyelere ait 100 projenin ise toplam tutarının 699 milyon 107 bin TL değerinde olduğunu dile getirdi.

Belediyelere bu yıl ayrılan ödeneği 492 milyon 166 bin TL, harcamanın ise 47 milyon 901 bin TL olduğunu ifade eden Baruş, buna göre nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 10 olduğunu belirtti. Malatya'da 2021 yılı yatırımlarının 460 proje ile 7 milyar 111 milyon 520 bin TL TL tutarında olduğunu ifade eden Baruş, 2021 yılı ödeneğinin ise 1 milyar 372 milyon 579 bin TL olarak belirlendiğini kaydetti. Bu yılki harcama bedelinin 174 milyon 616 bin TL olduğunu ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 13 olduğunu kaydeden Vali Baruş, projelerin son durumları ile ilgili de bilgiler verdi.

2021 yılında genel olarak projelerin 26'sının tamamlandığını, 221'inin devam ettiğini ve 86'ısının ise ihale aşamasında olduğunu belirten Baruş, 2 adet projenin tasfiye edildiğini ve 125 projeye ise henüz başlanmadığını dile getirdi. Yatırımların sektörel dağılımları hakkında da katılımcılara bilgiler veren Vali Baruş, "Diğer kamu hizmetleri 602 milyon 756 bin TL. Sağlık sektörü ödeneği 200 milyon 938 bin TL. Eğitim sektörü ödeneği 177 milyon 526 bin TL. Ulaştırma sektörü ödeneği 139 milyon 824 bin TL. Enerji sektörü ödeneği 106 milyon 401 bin TL. Tarım sektörü ödeneği 73 milyon 587 bin TL. Kültür-turizm sektörü 54 milyon 491 bin TL. Madencilik, imalat, konut sektörü 17 milyon 51 bin TL olarak gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Vali Baruş'un Malatya'daki kamu yatırımlarının genel değerlendirilmesini yapmasının ardından bölge müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurumların yatırımları ile ilgili sunumlara geçildi. - MALATYA

Malatya'da 2021 yılı yatırımları masaya yatırıldı
Malatya'da 2021 yılı yatırımları masaya yatırıldı

Türk Lirası, Malatya, Aydın, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da 2021 yılı yatırımları masaya yatırıldı - Son Dakika Ekonomi


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