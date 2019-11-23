Son Dakika Haberleri: Malatya'da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

Malatya'da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu

6 saat önce

Malatya'da 21 yaşındaki genç tartışığı öz annesini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Malatya'da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu, System.String[]

Malatya'da 21 yaşındaki genç tartışığı öz annesini pompalı tüfekle vurarak yaraladı.


Olay, Kale ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi G.Ö. (42) ile henüz bilenmeyen bir nedenden ötürü tartışan F.Ö. (21) pompalı tüfekle annesi G.Ö.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda sağ bacağına çok sayıda saçma isabet eden G.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırılan yaralı kadın burada jandarma ekiplerine verdiği ilk ifadesinde olayı kendinin gerçekleştirdiğini ileri sürse de oğlu F.Ö. ile eşi C.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Kale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:34 Kaynak: İHA
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