Son Dakika Haberleri: Malatya'da 22 bin 998 kök kenevir ele geçirildi
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Malatya'da 22 bin 998 kök kenevir ele geçirildi

55 dakika önce

MALATYA'da düzenlenen operasyonda 22 bin 998 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da 22 bin 998 kök kenevir ele geçirildi, System.String[]
MALATYA'da düzenlenen operasyonda 22 bin 998 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. 
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Battalgazi, Darende, Yazıhan ve Arguvan ilçelerinde  uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda bahçelerde, 15 kilo gübre ile 22 bin 998 kök Hint keneviri ve tarım ilaçları ele geçirildi. Tarım ilaçlarına el koyan ekipler, keneviri yakarak imha etti. Gözaltına alınan 4 kişi ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:42 Kaynak: DHA
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