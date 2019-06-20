Malatya'da 22 bin 998 kök kenevir ele geçirildi
55 dakika önce
MALATYA'da düzenlenen operasyonda 22 bin 998 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:42 Kaynak: DHA
MALATYA'da düzenlenen operasyonda 22 bin 998 kök Hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Battalgazi
, Darende
, Yazıhan
ve Arguvan
ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda bahçelerde, 15 kilo gübre ile 22 bin 998 kök Hint keneviri ve tarım ilaçları ele geçirildi. Tarım ilaçlarına el koyan ekipler, keneviri yakarak imha etti. Gözaltına alınan 4 kişi ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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