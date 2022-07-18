Malatya'da 227 atık toplayıcısı kayıt altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da 227 atık toplayıcısı kayıt altına alındı

18.07.2022 13:59
Malatya'da 227 atık toplayıcısı kayıt altına alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 227 atık toplayıcısına "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" verilerek "Sıfır Atık Bilgi Sistemi" kaydedildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 227 atık toplayıcısına "Bağımsız Sıfır Atık Toplayıcısı Kartı" verilerek "Sıfır Atık Bilgi Sistemi" kaydedildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla kağıt toplayıcılarına yönelik yayımlanan genelge doğrultusunda ilçede kağıt toplayıcılığı yapan vatandaşlar kayıt altına alınıp, "Sıfır Atık Bilgi Sistemi"ne kayıt edilmeye başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ile Zabıta İşler Müdürü Emin Gölgeli, belediyeye başvuru yaparak kağıt, atık ve hurda toplama izni alan vatandaşlarla bir araya geldi, kartlarını ve yeleklerini teslim etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 227 atık toplayıcısı kayıt altına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:03 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi netleşiyor
12:51 Başarılırsa, Türkiye küresel tarımda söz sahibi olur! Sivas'ta bilim insanları 2 bin 500 genotip üzerinde çalışma yapıyor
12:34 Balkonda oyun oynayan 9 aylık bebek, 5. kattan düştü!
12:26 Bakan Nebati'den zam üstüne zam yapılan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: Yakın zamanda ilave düşüşler bekleniyor
12:09 Pişkinliğin bu kadarına pes! Kadın polisi taciz edip, o anları da sosyal medyadan paylaştılar
12:05 Yılan ihbarına giden yılan uzmanından hayati uyarılar! Daha da artacak
12:03 Hadise ve Murda dans performansıyla izleyiciyi ikiye böldü!
12:01 Yıldız beyzbol oyuncusu Soto, 15 yıl için 440 milyon dolarlık sözleşme teklifini reddetti!
11:57 Dolar kurunda son durum! Analistlere göre, ABD'deki resesyon ve enflasyon sorunu nedeniyle oynaklık devam edecek
11:55 İstanbulkart'a yüzde 71, turistler tarafından kullanılan anonim karta ise yüzde 100 zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 14:05:21. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 227 atık toplayıcısı kayıt altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement