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Malatya'da 23 çobana sertifika

1 saat önce

Malatya'da eğitimini tamamlayan 23 çobana sertifikalı verildiMalatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından nitelikli çoban yetiştirmek amacıyla açılan " Çobanlık" kursunu başarıyla tamamlayan 23 kursiyere sertifikaları verildi.

Malatya'da 23 çobana sertifika, System.String[]
Malatya'da eğitimini tamamlayan 23 çobana sertifikalı verildi

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından nitelikli çoban yetiştirmek amacıyla açılan " Çobanlık" kursunu başarıyla tamamlayan 23 kursiyere sertifikaları verildi. Birlik binasında düzenlene sertifika töreninde konuşan Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, 4. sürü yönetim kursunun tamamlandığını belirterek, " Çobanlıkla ilgili gerek tarım bakanlığımız gerek hükümetimiz önemli teşvikler veriyor. Bugün 23 arkadaşımız sertifikalarını alacaklar, çobanlık kursuna büyük bir talep var ama biz bu kursun daha etkin ve daha verimli geçmesi için kursiyer sayısını az tutuyoruz. Özellikle kursta bayan yetiştiricilerin olması bizim için çok önemli, her zaman diyoruz ki bayan yetiştiricilerimize daha çok fazla destek çıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Akın, ayrıca 5'inci kursa ilgili talepleri aldıklarını da ifade etti. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
Malatya, Güncel
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