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Malatya'da 23 hastaya paletli ambulansla müdahale edildi - Son Dakika

Malatya'da 23 hastaya paletli ambulansla müdahale edildi

20.01.2022 16:15
Malatya'da 23 hastaya paletli ambulansla müdahale edildi

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlüğü çekilen bölgelerdeki 23 hastaya paletli ambulansla müdahale edildi.

Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlüğü çekilen bölgelerdeki 23 hastaya paletli ambulansla müdahale edildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte son iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kenti diğer illere ve ilçelere bağlayan kara yollarında ulaşımda sorunlar yaşandığı, Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri tarafından yol açma çalışmalarının 24 saat çalışma esasına göre devam ettiği belirtildi.

Malatya- Pütürge, Malatya- Çelikhan, Malatya- Sincik, Arguvan- Arapgir, Arguvan- Hekimhan, Arapgir-Divriği, Kuluncak- Darende, Darende- Elbistan, Doğanyol-Pütürge kara yollarının (bugün saat 11.00 itibarıyla) araç trafiğine kapalı olduğu aktarılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne ait 20 ekipmanlı kamyon ve 7 greyder, mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmaları ise Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve ilçe belediyelerine ait 400 iş makinesi ve araçla devam ettiği ifade edildi.

Kent genelinde içme suyu ve doğalgaz arzında bir sorun yaşanmadığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Acil sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın hastanelere ulaştırılmaları kapsamında 23 hastaya ise paletli ambulans vasıtasıyla müdahale edilmiştir. İlimiz genelinde yoğun kar yağışının çatılarda oluşturduğu yük nedeniyle, 2 kanatlı hayvan kümesi ve 4 hayvan ahırının çatısında çökme meydana gelmiştir. Çatısı çöken kümeslerdeki hayvanların başka kümeslere taşınması ve ahırlardaki hayvanların barınması için hayvan çadırı temin edilmesi çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde, yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan araç ve vatandaşımız bulunmamakta olup, çekici araçlara kapalı olan devlet-kara yollarında çekici araçlarda bekleyen sürücülere ilçe kaymakamlıkları tarafından su, yemek gibi acil ihtiyaçları için gerekli yardımlar yapılmaktadır."

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Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da 23 hastaya paletli ambulansla müdahale edildi - Son Dakika
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