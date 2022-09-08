İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bir şüphelinin kayısı bahçesine yasa dışı kenevir ektiği, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Kenevir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da 232 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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