Malatya'da 232 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Malatya'da 232 kilogram esrar ele geçirildi

08.09.2022 10:54
Malatya'da 232 kilogram esrar ele geçirildi

Malatya'da 232 kilogram esrar, 155 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 232 kilogram esrar, 155 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde bir şüphelinin kayısı bahçesine yasa dışı kenevir ektiği, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpekle operasyon düzenleyen ekipler, 232 kilogram esrar, 155 kök Hint keneviri ve 530 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kenevir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 232 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 232 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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