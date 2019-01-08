Son Dakika Haberleri: Malatya'da 238 Mahalle Yolu Kapandı

Malatya'da 238 Mahalle Yolu Kapandı

1 saat önce

Yoğun kar yağışı sonrası Malatya genelinde 238 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Malatya'da 238 Mahalle Yolu Kapandı, System.String[]
Yoğun kar yağışı sonrası Malatya genelinde 238 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Dün gece başlayan ve halen devam eden kar yağışı ile birlikte birçok mahalle ve yerleşim alanının merkezle bağlantısı kesildi. Özellikle yüksek bölgelerde 1 metreyi aşan kar ile birlikte 238 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi AYKOME koordinasyonunda yolların açılması için ekipler çalışırken, açılan bazı yollar tipi ve fırtına nedeniyle yeniden kapandı. Ekipler şu an özellikle kırsal kesimlerde öğrenci servislerinin akşam dönüşlerinin sağlanması için çalışma yapıyor. Bir çok bölgede çığ ve toprak kayması tehlikesinin olduğu ifade edildi.

Tüm ilçe belediyelerinin de dahil olduğu çalışmalarda yaklaşık bin kişiyle Malatya genelinde karla mücadele ediliyor. Ekipler, açılan yollarda solüsyon ve tuzlama çalışması yaparak buzlanmalara karşı önlem alıyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Malatya, Güncel
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