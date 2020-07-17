Malatya'da 24 derslikli lise için protokol imzalandı - Son Dakika

Malatya'da 24 derslikli lise için protokol imzalandı

Malatya'da, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar tarafından yaptırılacak 24 derslikli lisenin protokolü imzalandı.

Malatya'da, Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar tarafından yaptırılacak 24 derslikli lisenin protokolü imzalandı.

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Vali Aydın Baruş, Valilik Toplantı Salonu'ndaki törende, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve daha sonra farklı zamanlarda meydana gelen sarsıntılarda kentteki bazı okulların hasar gördüğünü söyledi.

Eğitim hayatının sağlıklı ve güzel fiziksel ortamlarda devam ettirilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Baruş, "Hasar gören binaların yenilenmesi konusunda çalışma başlattık, bunun semeresini de alıyoruz. Bu yıl itibarıyla kentte inşallah 22 yeni okul binası inşaatı başlıyor. 32 okulda güçlendirme çalışmalarımız süratle devam ediyor. İnşallah eğitim öğretim yılı başlangıcında bunları eğitim hayatına kazandıracağız. Çocukların daha ferah ortamlarda eğitim alma imkanına kavuşmasını temin edeceğiz." dedi.

Kentteki eğitim kurumlarının kaliteli hale gelmesinde Malatyalı hayırseverlerin katkısının çok büyük olduğuna işaret eden Baruş, kentin dört bir tarafında hayırseverlerin okul, eğitim kompleksi ve sağlık tesisleri yaptırdığını belirtti.

Aydınlar'ın da kentin yetiştirdiği hayırseverlerden biri olduğunu dile getiren Baruş, şöyle devam etti:

"Arapgir ilçesine gidenler, orada modern bir fen lisesi, Anadolu lisesi, diğer eğitim tesisleriyle, konferans salonuyla gerçekten gurur duyulası eserlere şahitlik edeceklerdir. Arapgir'in eğitimde bu seviyeye gelmesinde Aydınlar'ın çok büyük katkısı olmuştur. Depremin ardından Aydınlar ile temasta bulunduk, kentin okul ihtiyacı bulunduğunu kendilerine ilettik. Sağ olsunlar, şehrin ihtiyacını karşılama yönünde irade beyan ettiler. Bugün de Battalgazi ilçesi Çamurlu Mahallesi'nde Mehmet Ali Aydınlar Malatya Lisesini yapmak üzere kendisiyle protokol imzalayacağız. Okulumuz 24 derslikli inşa edilecek. Sadece okul binası değil spor ve konferans salonu da inşaatın içinde bulunacak."

Baruş, lisenin 816 öğrenci kapasiteli, sınavla alım yapan bir okul olacağını bildirdi.

"Mükemmel bir tesis olacak"

Mehmet Ali Aydınlar ise depremden sonra kentin okul ihtiyacıyla ilgili talebin iletilmesi üzerine, "memnuniyetle üzerlerine düşeni yerine getireceklerini" söylediklerini anlattı.

Protokolün ardından hemen inşaata başlanacağını belirten Aydınlar, "Arapgir'deki okullarımız gibi her şeyin en iyisini, mükemmelini yapıyoruz. Bu okul da yine çok mükemmel bir tesis olacak, burada da en iyisini yapacağız. Hayırlı olsun. Buradan ülkemize iyi yetişmiş, nitelikli gençler kazandırmanın kapısını açmış olacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Battalgazi'ye yapılacak eğitim kurumunun bir yıl gibi kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, eğitime verdiği destekten dolayı Aydınlar'a teşekkür etti.

Daha sonra Baruş ve Aydınlar, lisenin protokolünü imzaladı.

Programda, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da hazır bulundu.

Mehmet Ali Aydınlar, Aydınlar, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 24 derslikli lise için protokol imzalandı - Son Dakika
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