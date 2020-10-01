Malatya'da 24 derslikli lise için protokol imzalandı - Son Dakika

Malatya'da 24 derslikli lise için protokol imzalandı

Malatya'da hayırsever iş adamı Sabri Günata tarafından yaptırılacak 24 derslikli Anadolu lisesinin protokolü imzalandı.

Malatya'da 24 derslikli lise için protokol imzalandı, System.String[]

Malatya'da hayırsever iş adamı Sabri Günata tarafından yaptırılacak 24 derslikli Anadolu lisesinin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valiliği ile hayırsever arasında Yeşilyurt ilçesinde tamamı yapılarak hibe edilecek olan 24 derslikli Anadolu lisesinin inşaatına ilişkin protokol düzenlendi. Protokol, Vali Aydın Baruş ile hayırsever iş adamı Sabri Günata arasında imzalandı.

Baruş, törende, bugün Malatya için sevindirici bir olaya vesile olmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Hayırsever iş adamına teşekkür eden Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Hayırseverimizin bize bahsetmiş olduğu bu onurun sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Malatya'da 24 Ocak depreminde ve ardı sıra gelen depremlerde çok sayıda eğitim binası ağır hasar gördü. Dolayısıyla Malatya olarak bu sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız da yaşıyor, bazı okullarımızda ikili eğitim yapmak zorunda kaldık. Şu anda pandemi nedeniyle çocuklarımızın az bir kısmı okuluna devam ediyor. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan bu okul binaları çocuklarımızın çok daha ferah koşullarda eğitim almasını sağlayacak. Hayırseverlerimizin eğitim konusundaki duyarlılığı gerçekten bizi gururlandırıyor. Malatyalı iş insanı her ne kadar Malatya'da yaşamıyor olsa bile içlerinde duydukları Malatya özlemini ve Malatya insanına faydalı olma endişesini daima taşımalarından dolayı gerçekten bizleri sevindiriyor ve gururlandırıyor."

Sabri Günata ise kendilerine bu imkanın sağlanmasından dolayı teşekkür ederek açılışı Vali Baruş ile yapmayı umut ettiğini dile getirdi.

Sabri Günata'nın kardeşi ve Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ise kendi topraklarına hizmet etmekten onur ve gurur duyduklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdür Battal Hanbay da hayırsever iş adamına teşekkür etti.

Malatya Valiliği, İş Adamı, Protokol, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 17:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 24 derslikli lise için protokol imzalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti Koronavirüs tedbirleri kapsamında İngiltere, Türkiye'yi yeniden karantina listesine aldı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Ermeni İHA'sının Azerbaycan ordusu tarafından vurulduğu anlar saniye saniye görüntülendi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklardan ilk görüntüler Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna büyük darbe! Kurtarılan topraklardan ilk görüntüler         
22:45
Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor         
22:17
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 67 can kaybı, 1407 yeni hasta tespit edildi         
20:44
İskoçya'da bir gol daha! Fark 2'ye çıktı İskoçya'da bir gol daha! Fark 2'ye çıktı         
20:28
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı         
17:23
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat'ın karısı canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Engelli oğluma kim bakacak         
15:14
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor         
11:45
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 23:10:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da 24 derslikli lise için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei