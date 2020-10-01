Malatya'da 24 derslikli lise için protokol imzalandı - Son Dakika

Malatya'da hayırsever iş adamı Sabri Günata tarafından yaptırılacak 24 derslikli Anadolu lisesinin protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Valiliği ile hayırsever arasında Yeşilyurt ilçesinde tamamı yapılarak hibe edilecek olan 24 derslikli Anadolu lisesinin inşaatına ilişkin protokol düzenlendi. Protokol, Vali Aydın Baruş ile hayırsever iş adamı Sabri Günata arasında imzalandı.

Baruş, törende, bugün Malatya için sevindirici bir olaya vesile olmak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Hayırsever iş adamına teşekkür eden Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Hayırseverimizin bize bahsetmiş olduğu bu onurun sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Malatya'da 24 Ocak depreminde ve ardı sıra gelen depremlerde çok sayıda eğitim binası ağır hasar gördü. Dolayısıyla Malatya olarak bu sıkıntıları hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız da yaşıyor, bazı okullarımızda ikili eğitim yapmak zorunda kaldık. Şu anda pandemi nedeniyle çocuklarımızın az bir kısmı okuluna devam ediyor. Hayırseverlerimiz tarafından yapılan bu okul binaları çocuklarımızın çok daha ferah koşullarda eğitim almasını sağlayacak. Hayırseverlerimizin eğitim konusundaki duyarlılığı gerçekten bizi gururlandırıyor. Malatyalı iş insanı her ne kadar Malatya'da yaşamıyor olsa bile içlerinde duydukları Malatya özlemini ve Malatya insanına faydalı olma endişesini daima taşımalarından dolayı gerçekten bizleri sevindiriyor ve gururlandırıyor."

Sabri Günata ise kendilerine bu imkanın sağlanmasından dolayı teşekkür ederek açılışı Vali Baruş ile yapmayı umut ettiğini dile getirdi.

Sabri Günata'nın kardeşi ve Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata ise kendi topraklarına hizmet etmekten onur ve gurur duyduklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdür Battal Hanbay da hayırsever iş adamına teşekkür etti.