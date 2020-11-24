Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Malatya'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenler Fatma Kılınç Dündar ve Kemal Güngördü, Malatya Valisi Vali Aydın Baruş ve İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ı makamlarında ziyaret etti.

Makam ziyaretlerinin ardından Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kanbay, akabinde Anıt Şeref Defteri'ni imzaladı.

Törenin ardından Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezinde kutlama programı gerçekleştirildi.

Programda aday öğretmenler için yemin töreni yapıldı, emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri verildi.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Kanbay, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ile şehit öğretmenlerin kabirlerini ziyaret ederek, kabirleri başında dua okudu.

Üniversitedeki kutlamalar

Malatya Turgut Özal Üniversitesi ise "24 Kasım Öğretmenlere Vefa Günü" etkinliğini online düzenledi.

Üniversiten yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte konuşan üniversite Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversitelerin bilim ve araştırma merkezleri olduğuna dikkat çekti.

Öğretmenliğin yalnızca eğitim ve öğretim sürecinde öğrencilere bilgi aktarımında bulunmak olmadığını belirten Karabulut, "Öğretmenlik çocuklarımızı ve gençlerimizi bilginin yanında tecrübe, irfan ve yüksek bir ahlaki donanım ile hayata hazırlama mesleğidir. Öğretmenlere vefa geleceğe vefadır. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin yetişmesinde çok büyük emeğe sahip olan öğretmenlerimize bir kez daha minnetlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Karabulut'un ilkokul öğretmeni emekli öğretmen Özgül Durak ise öğrencilerin yıllar sonra öğretmenlerini hatırlamasının güzel olduğunu kaydetti.

Emekli öğretmen Meral Pepele, öğretmenliğin bir meşale, bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, bu bayrağı ve meşaleyi iyi yerlere götürmeleri için yeni öğretmenlere teslim ettiklerini ifade etti.