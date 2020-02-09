Malatya'da

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Kent Konseyinin iş birliğiyle "24 Ocak depremi ve öneriler" konulu panel tertiplendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezindeki panelin açılış konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, coğrafi olarak deprem bölgesinde yaşadıklarını belirtti.

Konut yapılacak alanların zemin etüdünün yapılması gerektiğine dikkati çeken Gürkan, "Burada özellikle dolgu malzemesi olan ve tabanı su olan yerlerde temel zemin etütleri ile jeolojik etütlerin çok iyi yapılması gerektiğini gördük. Bazen vatandaşımız klasik bir yapı içerisinde şunu da diyebilir, 'Belediye nerede?' Belediye imar planının uygulanıp, uygulanmaması noktasındaki hassasiyete bakar. Yapı denetimlerimiz var, bunlar da yapı esnasındaki süreci takip eder. " ifadelerini kullandı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdülkadir Artan ise depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diledi.

Konuşmaların ardından, İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Korkmaz'ın moderatörlüğünde Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Burak Tahtalı, Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel'in konuşmacı olarak katıldığı panel gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya'nın kuzeyinin ikinci deprem bölgesinde yer aldığını, kent yerleşkesi içinde uygun zeminlerin şehrin doğusu, batısı ve güneyinde yer aldığını bildirdi.

Dr. Murat Buğra Tahtalı ise ikinci el konutlarla ilgili olarak kanunda düzenlemeye gidilerek, geçmişe yönelik denetim sistemi gibi, tapu ile birlikte binanın depreme uygunluğuyla alakalı bilgileri içeren bir belgelerin verilmesi gerektiğini anlattı.

Yunus Emre Fidanel de mimarlar olarak yatay kentleşmeyi çok önemli gördüklerine vurgu yaparak, "Yüksek binalar tehlikeli binalar anlamına gelmez. Sosyolojik olarak daha rahat olabilmek adına bağımsız evleri önemsiyoruz." ifadelerini kaydetti.