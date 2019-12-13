Malatya'da 25 kişilik radyo kadrosu için 180 kişi başvurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 25 kişilik radyo kadrosu için 180 kişi başvurdu - Son Dakika

Malatya'da 25 kişilik radyo kadrosu için 180 kişi başvurdu

6 saat önce

Malatya İnönü Üniversitesi Radyo Kampüs'e 25 kişilik iş için 180 aday başvurdu.

Malatya'da 25 kişilik radyo kadrosu için 180 kişi başvurdu, System.String[]

Malatya İnönü Üniversitesi Radyo Kampüs'e 25 kişilik iş için 180 aday başvurdu. Adaylar arasında yapılacak mülakatın ardından işe alınacak 25 kişi belirlenecek.


İletişim Fakültesi Uygulama Birimi olan Radyo Kampüs'te yapılan seçmelerle ilgili bilgi veren Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Enserov, "İletişim Fakültesi uygulama birimi olan Radyo Kampüs'ün, öğrencilerin yetişmesinde daha verimli hale gelebilmesi için geçen seneden itibaren başlattığımız bu geleneği, bu eğitim-öğretim yılında da devam ettirmeyi zaruri gördük. Dolayısıyla yeni bir ilanla başvurular aldık. İnönü Üniversitesi personelleri de dahil olmak üzere çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu toplamda 180 aday başvuruda bulundu. Başvuranlar arasında İletişim Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra diğer fakültelerden de öğrenciler bulunmaktadır. Adaylar arasından radyo programcısı olarak yetiştirilmek üzere mülakat yoluyla 25 kişi seçeceğiz. Gönül isterdi ki başvuran bütün adayları Radyo Kampüs ailesine katalım ama maalesef şartlar buna elvermemektedir. Bu yüzden de adaylar arasında en doğru seçimi yapabilmek için mülakat gün ve saatlerini uzun tutmaya çalışıyoruz" dedi.


Radyo Kampüs Genel Koordinatörü Enserov, seçilen radyocu adaylarına ilerleyen tarihlerde yoğunlaştırılmış radyo dersleri ve bunu takiben diksiyon eğitimi verileceğini bildirdi.


5 gün boyunca sürecek olan mülakatlar, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Vefalı Enserov, Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner tarafından gerçekleştiriliyor. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:59 Kaynak: İHA
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