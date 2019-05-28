Malatya'da 25 kişiye spor müsabakalarını seyir yasağı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 25 kişiye, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"u ihlal eden davranışlarda bulundukları gerekçesiyle, müsabakaları seyirden 1 yıl men cezası verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 25 kişiye, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"u ihlal eden davranışlarda bulundukları gerekçesiyle, müsabakaları seyirden 1 yıl men cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde aileleriyle spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanları ve çevresinde gerekli denetim ve kontrolleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu kapsamda Malatya'da 12 Mayıs'ta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında hakaret içeren tezahüratta bulunan 9, spor alanına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulmasına neden olan 2, spor alanında taşkınlık yapan ve tesislere zarar veren 11, sahaya atlayıp yasak alanlara giren 2 ve müsabaka sırasında sahaya yabancı cisim attığı tespit edilen 1 kişinin kimlik bilgilerinin tespit edildiğinin ifade edildiği açıklamada, 25 kişi hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un gerekli maddelerince adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 25 kişiye 1 yıl süreyle seyirden men tedbiri uygulandığı kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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