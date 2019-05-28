Son Dakika Haberleri: Malatya'da 25 kişiye spor müsabakalarını seyir yasağı

Malatya'da 25 kişiye spor müsabakalarını seyir yasağı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 25 kişiye, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"u ihlal eden davranışlarda bulundukları gerekçesiyle, müsabakaları seyirden 1 yıl men cezası verildi.

Malatya'da 25 kişiye spor müsabakalarını seyir yasağı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 25 kişiye, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"u ihlal eden davranışlarda bulundukları gerekçesiyle, müsabakaları seyirden 1 yıl men cezası verildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde aileleriyle spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanları ve çevresinde gerekli denetim ve kontrolleri gerçekleştirdiği belirtildi.
Bu kapsamda Malatya'da 12 Mayıs'ta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında hakaret içeren tezahüratta bulunan 9, spor alanına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulmasına neden olan 2, spor alanında taşkınlık yapan ve tesislere zarar veren 11, sahaya atlayıp yasak alanlara giren 2 ve müsabaka sırasında sahaya yabancı cisim attığı tespit edilen 1 kişinin kimlik bilgilerinin tespit edildiğinin ifade edildiği açıklamada, 25 kişi hakkında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un gerekli maddelerince adli işlem başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, 25 kişiye 1 yıl süreyle seyirden men tedbiri uygulandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:22 Kaynak: AA
Erzurumspor Kulübü, Evkur, Malatya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güldür Güldür'deki Kadına Şiddet Skeci Sosyal Medyayı Salladı Minibüse Düzenlenen Silahlı Saldırının Altından Aile İçi Şiddet Çıktı Galatasaray yayın gelirinde de zirvede! 212 milyon TL'yi kasasına koydu Neymar'ın kaptanlığı elinden alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:47:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 25 kişiye spor müsabakalarını seyir yasağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]