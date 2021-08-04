Malatya'da 250 çobana sıvat dağıtılacak - Son Dakika

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, 250 çobana galvanizli çelik sıvat dağıtacaklarını bildirdi.

Akın, gazetecilere, 2020 yılı desteklemesi kapsamında bu yıl yetiştiricilere çeşitli destekler verildiğini belirtti.

Kentteki yetiştiricilere bu yıl toplamda 10 milyon lira civarında destek verildiğini dile getiren Akın, "Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle 1500 civarında sıvat dağıtımı yaptık. Doğanşehir ilçemizde galvanizli çelik sıvatların bugün dağıtımına başlayacağız ve tüm ilçelerimizde dağıtımlar devam edecek." diye konuştu.

Yetiştiricilere verilen desteklere katkı sağlayanlara teşekkür eden Akın, kentte toplam 250 civarında galvanizli çelik sıvat dağıtacaklarını kaydetti.