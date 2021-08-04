Malatya'da 250 çobana sıvat dağıtılacak

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 250 çobana galvanizli çelik sıvat dağıtacak.

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, 2021 yılında yetiştiricilere verilen desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akın, yetiştiricilerin yaz aylarında çok fazla ihtiyaç duyduğu 250 sıvatında da dağıtımına başlanacağını söyledi. Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, "Bugüne kadar bu sene içerisinde yatırılan toplam destek 10 milyon civarında. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Tabi biliyorsunuz kırsaldan göçün önüne geçmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu insanlara her anlamda ve her alanda sahip çıkılması destek verilmesi. Desteklerin kalem olarak da miktar olarak da arttırılarak sahaya yayılması onların temel ihtiyaçlarının karşılanması. Tabi bu temel ihtiyaçlarla ilgili gerek insan temel ihtiyacı, gerekse hayvan temel ihtiyacı olan makine, ekipman yaylalardaki su, yol, sulak, tuzlak şimdi yine biz yaklaşık bin 500 civarında sulak sıvat dağıtımı yaptık. Tarım ve Orman Bakanlığımızla ve DAP desteğiyle yine koyun kırpma makinasında jeneratöründe geçen hafta bu DAP'tan geçen projelerin bir miktarını dağıttık ve bu projemiz devam ediyor. Bugün de Doğanşehir'de ilk defa garvanizli çelik saç sıvatlarını Doğanşehir'de dağıtmaya başlayacağız ve bu bütün ilçelerimizde dağıtımlar devam edecek. Bu anlamda, Tarım İl Müdürlüğü ekibine, gerekse de tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. - MALATYA