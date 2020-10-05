Malatya'da 26 ekip 114 personelle asayiş denetimi - Son Dakika

Malatya'da 26 ekip ve 114 personelle asayiş denetimi gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 11 ayrı bölgede eş zamanlı olarak 26 ekip ve 114 personelle denetim yapıldı.

Uygulamada 1095 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken 2 kişiden 2 tabanca ve şarjöre basılı vaziyette fişekler, Kovid-19 testi pozitif olan 1 kişi, 8 yoklama kaçağı, bir araçtan 78 uyuşturucu hap, 10,29 gram esrar ile bir kesici alet, 15 uyuşturucu hap ve dolandırıcılık suçundan aranan bir şüpheli yakalandı.

Denetimlerde 615 araç kontrol edilirken, 89 sürücüye 58 bin 155 lira idari para cezası uygulandı, 3 araç trafikten men edildi.