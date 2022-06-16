Malatya'da 274 üniversite öğrencisi destek AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika
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Malatya'da 274 üniversite öğrencisi destek AFAD gönüllüsü oldu

16.06.2022 14:01
Malatya'da 274 üniversite öğrencisi destek AFAD gönüllüsü oldu

İnönü Üniversitesi'nde destek AFAD gönüllüsü eğitimini tamamlayan 274 öğrenciye belgeleri törenle verildi.

İnönü Üniversitesi'nde destek AFAD gönüllüsü eğitimini tamamlayan 274 öğrenciye belgeleri törenle verildi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'ndaki programda Malatya AFAD İl Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı ve Yeni Fikirler Topluluğu İşbirliği ile gerçekleştirilen etinlikte eğitimlerini tamamlayan öğrencilere belgeleri takdim edildi.

Programda konuşan AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, 14 fakülteden toplam 274 öğrenciye ilk etapta e-devlet üzerinden çevrimiçi eğitim verildiğini belirtti.

Çevrimiçi eğitimin ardından öğrencilere yüz yüze eğitim verildiğini belirten Türker, "Uygulamalı olarak destek AFAD gönüllüsü eğitimleri kapsamında, yangın önleme ve söndürme, çadır kurulumu, hafif arama kurtarma ile ilk yardım eğitimleri verildi. Uygulamayı başarıyla tamamlayan 274 AFAD gönüllüsü, eğitimlerin sonunda yapılan sınavları başarı ile geçerek destek AFAD gönüllüsü oldu." diye konuştu.

Konuşmanın ardından İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Türker destek AFAD gönüllülerine belgelerini verdi.

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Kaynak: AA

Ahmet Yesevi, Malatya, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 274 üniversite öğrencisi destek AFAD gönüllüsü oldu - Son Dakika

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