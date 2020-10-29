Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Sakarya Ortaöğretim Okulu bahçesinde düzenlen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Kaymakam Muhammet Öztaş günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Bugün, ebediyete kadar yaşayacak olan devletimizin, yönetim sisteminin adının konduğu gün olan, 29 Ekim 1923 tarihinin 97'inci yılını kutluyoruz. Bu gün, yüce Türk milletinin, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk"ün önderliğinde kenetlenerek, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun, tüm dünyaya ilan ettiği günün yıldönümünü, Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Törene Belediye Başkanı Turan Karadağ ve Cumhuriyet Savcısı Mustafa Er ile kurum müdürleri, vatandaşlar katıldı.