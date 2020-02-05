Malatya'da 29 okul yıkılacak - Son Dakika
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Malatya'da 29 okul yıkılacak

6 saat önce

Malatya'da deprem nedeniyle hasar gören 29 okul yıkılacağı açıklandı.

Malatya'da 29 okul yıkılacak, System.String[]

Malatya'da deprem nedeniyle hasar gören 29 okul yıkılacağı açıklandı.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, hasar gören 29 okulun yıkılacağı açıklandı. Yıkılacak okullardaki öğrencilerin ise en yakındaki okulda "taşımalı eğitim" ile eğitim ve öğretime devam edileceği belirtilen açıklamada, yıkım kararı alınan okulların isimleri ise şöyle duyuruldu:


"Akçadağ ilçesi: Kozluca Ahmet Yesevi Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kozluca ilk ve ortaokulu, Kepez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ziya Gökalp İlkokulu, Battalgazi İlçesi: Çolakoğlu İlkokulu, Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kuluşağı İlkokulu, Melekbaba İlkokulu-Ortaokulu, Malatya Lisesi ek bina, Hafize Özal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Kazım Karabekir İlkokulu. Darende İlçesi: Somuncubaba Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi. Doğanşehir İlçesi: Kurucaova Kalecik İlkokulu, Sürgü İlkokulu, Çığlık Abuzer Güngör İlkokulu-Ortaokulu, Doğanşehir ortaokulu.


Kale ilçesi: İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi. Pütürge ilçesi: Aslankent İlkokulu, Çayköy İlkokulu, Esencik İlkokulu, Pazarcık Civan İlkokulu. Yeşilyurt İlçesi: Ziya Gökalp ortaokulu, Topsöğüt ortaokulu, Şehit Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu, Sümer İlkokulu, Necatibey Ortaokulu, Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokulu." - MALATYA

Anadolu Lisesi, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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