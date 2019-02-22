Malatya'da 3,7 Büyüklüğünde Deprem
15 dakika önce
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'nın Pütürge
ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.00'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 3,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 17,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:32 Kaynak: AA
Celal Şengör'den Tartışma Yaratacak Deprem Açıklaması: Deprem Tarafından Ezilmeye Müstehaktır
Ekvador'da 7,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz
Bakan Kurum, Ücretli Poşet Uygulamasıyla İlgili Konuştu: Kullanım Yüzde 70 Azaldı