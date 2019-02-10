Son Dakika Haberleri: Malatya'da 3,8 Büyüklüğünde Deprem

Malatya'da 3,8 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 3,8 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 09.54'te merkez üssü Malatya'nın Arguvan ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 14,23 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:10 Kaynak: AA

AFAD, Arguvan, Malatya, Güncel
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