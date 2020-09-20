Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.45'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, ilçede şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.