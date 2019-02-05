Malatya'da 3,9 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya
'nın Arguvan
ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 08.17'de merkez üssü Malatya'nın Arguvan ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:54 Kaynak: AA
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