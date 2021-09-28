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Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

28.09.2021 14:33
Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı, System.String[]

Malatya'da 2 otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da 2 otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çevreyolunda Ankara istikametine seyreden H.G. idaresindeki 44 FC 502 plakalı hafif ticari araç, Milli Egemenlik alt geçidinde karşı şeride geçerek B.H.M'nin kullandığı 63 MA 871 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 44 AS 355 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan araç sürücüleri, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılması ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Otomobil, Malatya, Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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