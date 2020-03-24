Malatya'da 3 ayda uyuşturucudan 77 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu satışına yönelik 3 ayda düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 493 şüpheliden 77'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Ocak- 24 Mart tarihleri arasında uyuşturucuyla alakalı çeşitli suçlara ilişkin 327 operasyon gerçekleştirildi.

Bu operasyonlarda gözaltına alınan 493 şüpheliden 77'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda 3 kilo 632 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo 434 gram sentetik uyuşturucu, 3 bin 632 reçeteye tabi hap, 1 kilo 482 gram esrar, bin 450 cinsel içerikli hap, 1 kilo 87 gram eroin ve 10 kök kenevir tohumu ele geçirildi.

Ekipler, ayrıca suçtan elde edilen gelir olarak değerlendirilen bin 235 TL parayla 4 tabanca, 2 tüfek, 1 şarjör ve 18 mermi ele geçirdi.