Malatya'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı - Son Dakika

Malatya'da 3 ayrı yere yıldırım düştü: 3 yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 ayrı bölgeye düşen yıldırımlar nedeniyle 3 kişi yaralanırken bir hayvan telef oldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3 ayrı bölgeye düşen yıldırımlar nedeniyle 3 kişi yaralanırken bir hayvan telef oldu. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 28 Mayıs Cuma günü 3 ayrı bölgeye yıldırım düştü. Battalgazi ilçesine bağlı Erenli Mahallesi'nde bir araziye düşen yıldırım nedeniyle arazide hayvan otlatan 16 yaşındaki K.D. yaralanırken, eşeği ise telef oldu. Aynı mahallede düşen ikinci yıldırım nedeniyle ise TOKİ inşaatında çalışan 46 yaşındaki K.D., yaralandı. İlçeye bağlı Hacıhaliloğluçiftliği Mahallesi'nde de kayısı bahçesine düşen yıldırım nedeniyle bahçede çalışan 37 yaşındaki M.A.A. yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

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